Социальный работник похитила с банковского счета пенсионера 285 тысяч рублей

В Екатеринбурге будут судить 30-летнюю сотрудницу организации социального обслуживания «Наш Малахит», которая обвиняется в хищении денег с банковского счета пенсионера.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 25 сентября 2025 года социальный работник, находясь в квартире пенсионера, обнаружила его банковскую карту и ввела в свой мобильный телефон ее реквизиты.

После чего она за два месяца совершила 169 безналичных переводов со счета пенсионера, направляя деньги на погашение своих кредитов и оплату товаров и услуг.

Пенсионеру был причинен ущерб на общую сумму свыше 285 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования женщина признала вину и полностью возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

