Самая некачественная еда оказалась в больницах

Специалисты Уральского управления Россельхознадзора выявили некачественные и фальсифицированные продукты при проверке социальных учреждений Свердловской области в 2025 году.

Как сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Евгения Косарева, контролю подвергались продукты, закупленные в учреждения по госконтрактам. Восемь из 28 отобранных образцов не соответствовали требованиям по качеству. Чаще всего такие нарушения выявлялись в больницах. В 2024 году было отобрано 40 образцов продукции, из них 12 не соответствовали нормам.

Кроме того, в прошлом году прошла проверка организации питания в 32 летних детских лагерях на базе школ. Там были выявлены нарушения сроков доставки, хранения и входного контроля пищевых продуктов. Также Россельхознадзор совместно с прокуратурой проверил поставщиков школьных обедов, работающих на аутсорсинге. Выяснилось, что организация, которая обслуживает 27 школ, была даже не зарегистрирована в информационной системе «ВетИС». То есть в школы поставлялись продукты без ветеринарно-сопроводительных документов, а значит – неизвестного происхождения.

Евгения Косарева отметила, что недобросовестные поставщики попадают в черный список, и поэтому больше не могут участвовать в тендерах. «Даже если компания сменить название, она не исчезает из нашего поля зрения. Мы можем проследить за ней по нашим информационным системам, и понять, что это за поставщик», – отметила замглавы управления Россельхознадзора.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

