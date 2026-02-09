8 из 10 екатеринбуржцев будут отмечать Масленицу

В Свердловской области каждый восьмой из 10 жителей собирается отмечать Масленицу. В этом году она выпадает на неделю с 16 по 22 февраля. Как выяснили аналитики «Авито», большая часть празднующих уральцев – 80% – намерены печь блины, еще 42% посетят ярмарки и массовые гуляния, в основном, это люди в возрасте от 35 до 45 лет, а вот более молодые люди собираются ходить в гости или принимать их у себя. Самые возрастные респонденты – люди старше 65 лет – планируют отметить Масленицу, извиняясь перед близкими в Прощеное воскресенье. Традицию хотят соблюсти 58% опрошенных уральцев в этой возрастной категории.

«Для большинства опрошенных Масленица – в первую очередь, вкусная еда и блины (68%). 43% стараются таким образом поддерживать культурные традиции и связь с историей. Для 41% этот праздник как символический ритуал – проводы зимы и встреча весны. Еще 41% ценят это событие за возможность собрать за столом семью и близких. Для каждого пятого (19%) Масленица несет за собой духовный аспект, в частности, подготовку к началу Великого поста», – сообщили авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

