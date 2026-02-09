Индекс блина. Считаем, сколько стоит Масленица-2026

На следующей неделе в России будут отмечать Масленицу. Традиционно в эти дни пекут и едят блины. «Новый День» посчитал масленичный индекс на 2026 год. За основу для расчетов был взят популярный рецепт «Три стакана», а цены – минимальные в сервисах доставки продуктов. 1 кг муки в Екатеринбурге сейчас стоит от 65 рублей, 1 литр молока жирностью 3,2% – от 99 рублей, 1 десяток яиц категории С1 – от 75 рублей.

Для приготовления теста примерно на 15 блинов потребуется:

3 яйца – 25 рублей,

1 стакан муки (250 г) – 17 рублей,

1 стакан молока (250 мл) – 25 рублей,

30 мл растительного масла – 5 рублей,

1 стакан кипятка, щепотка соли,

1 чайная ложка сахара – приблизительно 5 рублей.

Таким образом, на 15 блинов потребуется порядка 77 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

