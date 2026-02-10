Новый тренд захватил россиян – они скупают первоцветы к весне

Новый тренд захватил россиян, прежде всего девушек и женщин: они скупают гиацинты, крокусы, ирисы в луковицах, чтобы к весне получить цветущие растения. Цена одной луковицы в горшочке начинается от 100 рублей.

Луковицы в воске дороже – от 300 рублей за штуку. Такие растения не нужно подкармливать или поливать, только обеспечить им достаточное количество света и периодически опрыскивать водой. После того как цветение закончится, луковицу или выбрасывают, или осторожно снимают слой воска и пересаживают в грунт или в горшок с землей.

Екатеринбург, Елена Сычева

