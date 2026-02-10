Рекрутеры составили топ-7 профессий, связанных с искусственным интеллектом

С развитием нейросетей в России появляется все больше вакансий, которые напрямую связаны с работой с ИИ. Тенденция наблюдается и в Свердловской области. Эксперты hh.ru выделили семь востребованных профессий, функционал которых напрямую связан с нейросетями.

MI-инженер (специалист по машинному обучению) – в ключевые задачи входят разработка и подбор алгоритмов, обучение, тестирование и оптимизация моделей. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 184-345 тыс. руб., это одна из самых высокооплачиваемых ИТ-профессий за последний год, а также самая оплачиваемая профессия, связанная с ИИ.

AI-тренер – занимается обучением нейросетевых моделей и «тренирует» их давать корректные ответы на запросы пользователей. В ключевые задачи входят не только анализ и фактчекинг, но и написание грамотных эталонных текстов – образцов для нейросети. Сегодня на рынке востребованы AI-тренеры с узкой специализаций, например, разбирающиеся в юриспруденции, литературе, программировании, медицине и в других областях знаний. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 104 тыс. руб.

Prompt-инженер – специалист по составлению сложных текстовых запросов к искусственному интеллекту. Среди основных задач можно выделить написание и оптимизацию промптов, инструкций и команд для генерации качественных ответов от нейросетей. Востребованы как специалисты с узкой экспертизой (например, в кибербезопасности), так и обладающие общими глубокими знаниями в сфере AI. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 60-90 тыс. руб.

Нейрокреатор (AI-художник, AI-иллюстратор, AI-дизайнер) – эксперт по генерации визуального контента при помощи нейросетей и его доработке. Востребованы универсальные креаторы, которые умеют работать как с видеоформатами, так и со статичными изображениями. Также встречаются и узконаправленные вакансии, например, связанные исключительно с 2D-графикой. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 30-100 тыс. руб.

AI-инженер – занимается проектированием, разработкой и тестированием ИИ-моделей. Главная задача – создание и поддержка жизненного цикла решений на базе искусственного интеллекта (AI-системы, AI-агенты и пр.) под различные потребности компаний. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях составляет 220 тыс. руб.

Архитектор AI-решений – специалист, который отвечает за создание и развитие всей архитектуры платформ искусственного интеллекта (структура, схемы связей, типы вычисления и пр.). В зависимости от направления деятельности может потребоваться самый разный опыт и навыки – от непосредственно разработки архитектуры и знания профильного программного обеспечения до понимания принципов работы дата-центров. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 100-150 тыс. руб.

ИИ-фасилитатор – специалист, который помогает командам научиться эффективно применять нейросети в работе. В обязанности входит не только непосредственное обучение сотрудников, но и настройка сценариев, помощь в выявлении задач, которые могут решаться с помощью искусственного интеллекта, а также мониторинг рынка ИИ-инструментов. Диапазон медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях: 100-170 тыс. руб.

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, отмечает: «Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты. Например, анализ текстов вакансий показывает, что обязанности AI-инженера и AI-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга, хотя это разные специалисты. Часть новых профессий, связанных с нейросетями, появилась эволюционным путем: например, AI-иллюстратор возник на основе функционала обычного иллюстратора за счет роста значимости навыка работы с генеративным ИИ».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube