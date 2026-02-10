Четырехэтажный отель в Екатеринбурге переделали в вебкам-студию

Екатеринбургская полиция пресекла деятельность очередной вебкам-студии. На этот раз производителей эротического контента задержали в 4-этажном здании бывшего отеля на ул. Луначарского, 240.

Как рассказал общественник Дмитрий Чукреев, в студии работали девушки 18-20 лет. При виде полицейских они заявили, что пришли на «собеседование». Всего для стримов были оборудованы 10 комнат.

Студия приносила владельцам около 7-8 млн рублей ежемесячно. Почти 600 тысяч рублей было изъято в ходе проверки. Девушек доставили в отдел полиции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

