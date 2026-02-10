На «УГМК-Арене» пройдут благотворительные хоккейные матчи в помощь детям, больным раком

Хоккейный клуб «Автомобилист» и Благотворительный фонд «Дети России» продолжают вместе помогать пациентам Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга продолжается. В этом году вновь проходят благотворительные матчи, приуроченные к Международному дню борьбы с детским раком 15 февраля. Две игры пройдут на «УГМК Арене» 20 и 22 февраля. 20 февраля ХК «Автомобилист» встречается с ХК «Адмирал» (Владивосток), 22 февраля – игра с «Шанхайскими Драконами» (Шанхай, Китай).

В 2026-м году мероприятия проходят под общим слоганом «Связаны добрыми делами» и нацелены на приобретение оборудования для Лаборатории молекулярной биологии иммунофенотипирования и патоморфологии детского онкоцентра общей стоимостью 5 млн 592 тысяч151 рубль. Героями матчей станут подопечные фонда, которые справились с онкологическими заболеваниями. За несколько дней до игры для них пройдёт экскурсия по арене и встреча с любимой командой.

Ещё одно мероприятие в преддверии матчей прошло в стенах детского онкоцентра. Игроки клуба Дмитрий Юдин и Егор Черников, руководство фонда и волонтёры провели для пациентов и их родителей мастер-класс по созданию тёплых и ярких душевных сувениров и поделок из пряжи. «Наш слоган – «Связаны добрыми делами» – это главный посыл общей работы, которую проводим мы, клуб, его игроки и болельщики, друзья и партнёры, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – С любовью к спорту, с лучшими пожеланиями любимым спортсменам. С огромным желанием поделиться теплом и участием и помочь детям победить болезнь. Сердечно признательны нашим благотворителям, с нетерпением ждём этого яркого события!»

На форме игроков «Автомобилиста» будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе «УГМК Арены» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту – символ праздника.

Начало игр 20 февраля в 19.00, 22 февраля – в 17.00.

Екатеринбург, Елена Васильева

