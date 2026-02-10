российское информационное агентство 18+

РЖД заплатит 250 тысяч рублей за падение пассажирки на платформе

Суд обязал ОАО «Российские железные дороги» выплатить 250 тысяч рублей женщине, которая упала на вокзале и получила серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в апреле 2024 года. Пассажирка Анна ночью вышла на 3-ю платформу вокзала Екатеринбург-Пассажирский, чтобы сесть в поезд и, споткнувшись о выбоину в асфальтовом покрытии, упала. Несмотря на боль, она продолжила поездку. Утром в пункте назначения женщине обработали раны на лице и руке в медпункте вокзала. Позже, уже в Екатеринбурге, в травмпункте был диагностирован перелом пальца на правой руке. В августе 2024 года, во время лечения по другому поводу, на рентгене были обнаружены сросшиеся переломы двух ребер, которых ранее не было. Пассажирка связала эти травмы с падением на платформе.

В марте 2025 года проверка, проведенная Свердловской транспортной прокуратурой, выявила многочисленные выбоины и ямы на асфальте 3-й платформы. Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (структура РЖД) подтвердила, что с 2023 по 2025 год ремонт покрытия не проводился и заявки на него не направлялись. В прокуратуре отметили, что состояние платформы не отвечает требованиям безопасности.

Свердловский транспортный прокурор подал иск в интересах пострадавшей пассажирки, требуя взыскать с РЖД 300 тысяч рублей. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования, снизив сумму до 250 тысяч рублей. Суд установил, что РЖД ненадлежаще исполняло обязанности по обеспечению безопасности на вокзале, что и привело к падению и травмам.

ОАО «РЖД» обжаловало решение, оспаривая связь между падением и переломами ребер, а также считая компенсацию завышенной. Однако судебная коллегия Свердловского областного суда оставила решение без изменения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

