В промзоне Екатеринбурга вспыхнул крупный пожар

В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар в промзоне на улице Контролеров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горит металлический ангар, в котором располагалось производство по металлообработке. Возникла угроза распространения огня на соседние строения, кровля ангара частично обрушилась.

Сейчас пожар локализован на площади 900 кв. м, информации о пострадавших не поступало.

На ликвидации ЧП задействованы 13 единиц спецтехники и 38 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

