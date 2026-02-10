российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

NewDayNews.ru

Вторник, 10 февраля 2026, 12:08 мск

Новости Екатеринбург

В промзоне Екатеринбурга вспыхнул крупный пожар

В Екатеринбурге ликвидируют крупный пожар в промзоне на улице Контролеров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, горит металлический ангар, в котором располагалось производство по металлообработке. Возникла угроза распространения огня на соседние строения, кровля ангара частично обрушилась.

Сейчас пожар локализован на площади 900 кв. м, информации о пострадавших не поступало.

На ликвидации ЧП задействованы 13 единиц спецтехники и 38 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

