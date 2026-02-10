Сегодня день домового

10 февраля отмечается день памяти преподобного Ефрема Сирина, учителя покаяния и отшельника. В народе же этот день почитали как праздник домовых. Считалось, что весь этот день домовые глумятся над хозяевами и домашней скотиной. Чтобы задобрить их хозяева оставляли на печи кашу со словами: «Дедушка-соседушко, люби мою скотинку».

Согласно фольклорным преданиям, домовой – рачительный и заботливый хозяин. Он помогает трудолюбивым и дружным семьям, а тех, кто ведет хозяйство плохо, не заботится о чистоте и порядке, – пугает и пытается проучить.

Вечером 10 февраля на Руси было принято забавляться прибаутками и рассказами о проделках домовых.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube