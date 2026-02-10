В Екатеринбурге началась санитарная обрезка деревьев

В Екатеринбурге сотрудники МБУ «Зеленстрой» начали сезонную санитарную обрезку деревьев. В районе перекрестка улицы Амундсена и Объездной дороги уже кронировали больше десяти е, обрезку ведут и на улице Куйбышева, а также на других участках.

Как поясняли эксперты, зимой допускается санитарное удаление сухих, пораженных грибком или инфекцией веток. Все остальные работы по кронированию начинают проводить до начала вегетационного периода при температуре выше -3 ºС. Санитарная обрезка деревьев в городе проводится регулярно для повышения их декоративности, снижения рисков аварийности, ЧП, когда деревья растут вблизи линий электропередачи и газовых коммуникаций, для сокращения количества тополиного пуха, который создает серьезную проблему для горожан с аллергиями.

Екатеринбург, Елена Васильева

