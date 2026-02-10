российское информационное агентство 18+

Вторник, 10 февраля 2026

14-летняя пианистка из Екатеринбурга получила Гран-при на конкурсе имени Гнесиных

Фото: ДИП

14-летняя ученица Уральской специальной музыкальной школы Анна Каракина стала обладательницей Гран-при II Московского международного конкурса пианистов имени Гнесиных в возрастной категории до 17 лет. Конкурс прошел в Москве и собрал молодых музыкантов из России, Китая, Канады, Японии, Турции, Сербии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси.

Как сообщили в ДИПе, ранее юная пианистка становилась лауреатом и обладателем специальных наград телевизионного конкурса «Щелкунчик», побеждала на Международном конкурсе пианистов имени Михаила Андрианова, участвовала в проектах Благотворительного фонда Владимира Спивакова и фестивалях Бориса Березовского.

В 2026 году на конкурс поступило 155 заявок, в очный тур были допущены 57 конкурсантов. В первой возрастной категории (от 12 до 17 лет) выступили 27 пианистов, во второй (от 18 до 28 лет) – 30 исполнителей. Жюри возглавил народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Владимир Овчинников. В состав жюри вошли известные пианисты, профессора и деятели культуры из России, Франции, Италии и Китая.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

