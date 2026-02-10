Осужден подросток, изрезавший ножом двух незнакомых людей

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Ленинского суда Екатеринбурга в отношении 17-летнего подростка, которого признали виновным в покушении на убийство двух человек.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление было совершено в марте 2025 года. Пьяный подросток зашел в подъезд дома на улице Щорса и увидел сидевшего на лестничной клетке незнакомого мужчину, после чего достал нож и нанес потерпевшему не менее восьми ранений. Оставив жертву, молодой человек пошел гулять дальше, и на ул. Уктусской вновь напал с ножом на незнакомого мужчину, нанеся ему два ранения в жизненно важные органы. Лишь по чистой случайности обе жертвы нападения выжили, им своевременно была оказана медицинская помощь.

На суде юноша заявил, что умысла на убийство у него не было, просто в момент нападения у него возникала агрессия и появлялось желание причинить кому-нибудь вред.

Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был обжалован адвокатом осужденного, но облсуд оставил его в силе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

