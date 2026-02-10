Спецслужбы опровергли фейк о выплатах мигрантам из Индии

Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупредила о распространении в сети фейка о введении социальных выплат трудовым мигрантам из Индии.

Как сообщает телеграм-канал «Антитеррор Урал», злоумышленники использовали для изготовления фальшивки ранее снятый ролик с участием губернатора Дениса Паслера. «Очередной вброс злоумышленников продолжает информационную кампанию по дискредитации государственной миграционной политики. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подобных заявлений не делал. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях», – предупреждает региональное УФСБ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

