Вторник, 10 февраля 2026, 15:20 мск

Паслер сменил начальника управления госохраны объектов культурного наследия

Губернатор Денис Паслер назначил Вадима Гордеева начальником Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, Вадим Гордеев родился в 1964 году, окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова. Трудился на разных должностях в Свердловском областном комитете по управлению государственным имуществом, в МУГИСО, ТУ Росимущества, возглавлял Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений Минобороны РФ, с 2024 года работал председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом Богдановича.

Вадим Гордеев приступает к исполнению обязанностей с 16 февраля 2026 года. Сейчас управление возглавляет Евгений Рябинин. Он руководит им со дня его создания в 2016 году, а до того был директором Департамента государственной охраны ОКН МУГИСО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

