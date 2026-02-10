российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 10 февраля 2026, 15:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю на Среднем Урале ОРВИ заболели 30,6 тысячи свердловчан, из них 13,6 тысячи – в Екатеринбурге. По словам медиков, это больше, чем неделей ранее, на 15,3%, но ниже среднего многолетнего уровня на 19,2%. Больше половины заболевших – дети (62%).

Среди возбудителей обнаружены вирусы гриппа, covid-19, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, риновирусы и другие. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют после посещения общественных мест и туалета тщательно мыть руки, иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства, а также регулярно обрабатывать сам телефон антисептиком, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,