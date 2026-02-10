На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ

За прошедшую неделю на Среднем Урале ОРВИ заболели 30,6 тысячи свердловчан, из них 13,6 тысячи – в Екатеринбурге. По словам медиков, это больше, чем неделей ранее, на 15,3%, но ниже среднего многолетнего уровня на 19,2%. Больше половины заболевших – дети (62%).

Среди возбудителей обнаружены вирусы гриппа, covid-19, сезонные коронавирусы, РС-вирусы, риновирусы и другие. Как отметили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, чтобы избежать заражения, врачи рекомендуют после посещения общественных мест и туалета тщательно мыть руки, иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства, а также регулярно обрабатывать сам телефон антисептиком, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube