Иван Штырков посетил мастерскую, где создается скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила» (ФОТО)

Звезда смешанных единоборств Иван Штырков и спортсмены клуба «Архангел Михаил» посетили художественную мастерскую в Нижнем Новгороде, где создается скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила». Уже этим летом она займет свое место в Екатеринбурге недалеко от Академии спорта РМК, где каждый день тренируется команда. Впереди еще много работы. Процесс ни на секунду не прерывается, и даже во время визита спортсменов клуба «Архангел Михаил», поэтому каждый из ребят смог лично приложить свою руку к созданию будущего монумента.

«Мы не используем современные технологии, 3D-принтеры и так далее – делаем все своими руками. Начинаем с маленькой модели из глины, затем масштабируем ее до нужного размера – варим остов, формируем каркас из глины в нужном масштабе, прорабатываем каждую деталь, и затем готовим к отливке в бронзе», – говорит скульптор Алексей Щитов.

Спортсмены не просто познакомились с каждым этапом производства, но и дали старт созданию фигуры Архангела Гавриила. Бойцы положили первый слой специальной глины на так называемый скелет скульптуры. Позже рука мастера придаст ей очертания, знакомые всем верующим в мире.

«На самом деле, созданное руками человека несет в себе душу людей. А душа – это и есть Бог. И когда ты познаешь весь процесс, который нам показали, сколько людей вовлечены в это, как это производится, как это происходит и дали нам поучаствовать еще в этом процессе, ты познаешь всю картину этого величия, и насколько это сложно», – делится эмоциями Иван Штырков.

Скульптурная композиция высотой 16 метров станет одной из крупнейших в стране. Православный монумент будет установлен на пересечении улиц Светлореченская и Архангела Михаила, в районе остановки транспорта «Контрольная», рядом с Академией спорта РМК. Архитектор скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» – Алексей Щитов, член Союза художников России.

Отметим, Русская медная компания уже закончила работы по установке скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» в Челябинске на площади Архангела Михаила. Здесь расположен кафедральный собор Рождества Христова. С 2016 года РМК активно участвует в строительстве, отделке храма и благоустройстве территории вокруг него.

Екатеринбург, Елена Владимирова

