Осуждена свердловчанка, которая изуродовала незнакомку в кафе

В Первоуральске вынесли приговор 37-летней Евгении Гаскаровой, которая признана виновной в том, что она изуродовала лицо незнакомой женщине.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, преступление было совершено в ночь на 17 декабря 2024 года в одном из первоуральских кафе. Нетрезвая Гаскарова поссорилась на танцполе с незнакомой ей женщиной, после чего купила в баре бутылку с алкогольным напитком и ударила оппонентку этой бутылкой по голове.

У потерпевшей остался уродливый рубец на левом виске. Эксперты оценили травму как причинение тяжкого вреда здоровью.

Осужденная вину не признала.

Прокурор просил суд назначить женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Первоуральский городской суд назначил Евгении Гаскаровой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Гражданские иски потерпевшей удовлетворены частично. С осужденной взыскано 170 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей, 2 тысячи рублей – имущественного ущерба.

Первоуральск, Елена Владимирова

