В 2025 году свердловчане заплатили 934 млрд рублей налогов

В 2025 году с территории Свердловской области в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 934 млрд рублей налоговых платежей. Об этом рассказала заместитель руководителя УФНС региона Марина Рябова.

По ее словам, больше всего платежей поступило по налогу на добавленную стоимость – 335,5 млрд рублей, или 36% от общей суммы. Поступления от НДФЛ составили 266 млрд рублей. Всего поступления в ФНС от свердловчан по сравнению с 2024 годом выросли на 13%, что вызвано, по словам Рябовой, общим подъемом экономики.

В федеральный бюджет РФ перечислено 47% налоговых поступлений, или 439 млрд рублей. Еще 495 млрд рублей остались в бюджетах Свердловской области и муниципальных образований. Внутри консолидированного бюджета региона поступления от НДФЛ составили 250 млрд рублей, от налога на прибыль организаций – 136 млрд, от налога на имущество – 41 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

