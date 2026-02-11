467 тысяч самозанятых заплатили всего 4 млрд рублей налогов

Несмотря на то, что количество самозанятых в Свердловской области ежегодно растет, налоговые поступления от них остаются беспрецедентно низкими.

Как заявила на пресс-конференции замначальника Свердловского УФНС Марина Рябова, за прошлый год 467 тысяч свердловских самозанятых уплатили налог на профессиональную деятельность на общую сумму около 4 млрд рублей (примерно по 8565 рублей с человека). Напомним, ставка по этому налогу составляет 4% от дохода, полученного с физического лица, и 6% – с юридического.

Марина Рябова также рассказала, в каких сферах чаще всего работают уральские самозанятые. Около 3,6% занимаются перевозками грузов и пассажиров, 2,2% – водители, 2,1% оказывают услуги в области маркетинга, рекламы и информации, 2,8% – айтишники, 1,4% работают в сфере красоты, 1,8% – сдают в аренду квартиры.

Кроме того, Марина Рябова отметила, что нередки случаи, когда работодатели заставляют своих штатных сотрудников оформлять статус самозанятых, чтобы сэкономить на налогах и сборах. С этим явлением государство планирует бороться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

