В администрации Екатеринбурга сменился первый вице-мэр

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин официально отправлен в отставку. «Уволен вчерашним распоряжением», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии. Первым вице-мэром полноправно стал Рустам Галямов, который ранее занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности с января 2026 года.

Напомним, первый замглавы Екатеринбурга курирует работу районных администраций, департамент по управлению муниципальным имуществом, комитет административных органов и правовой департамент. Рустам Галямов работает в администрации города с 2021 года. Сначала он как вице-мэр отвечал за строительство, с декабря 2023 года получил кураторство над городским транспортом, а в апреле 2025 года его назначили ответственным за благоустройство.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube