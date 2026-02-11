Директоров «спящих компаний» заставят платить страховые взносы

С 1 января 2026 года руководителям «спящих» компаний, фактически не ведущих никакой деятельности, придется все равно платить страховые взносы.

Как рассказала замначальника Свердловского УФНС Марина Рябова, теперь компании, которые представляют в налоговые органы нулевую отчетность, обязаны будут платить страховые взносы с зарплаты директора, даже если он ее не получает.

Если у директора нет зарплаты, то размер взноса будет рассчитываться исходя из МРОТ, которая сейчас составляет около 27 тысяч рублей. Страховой взнос с нее составит порядка 9 тысяч рублей в месяц.

Как пояснила Рябова, так называемые спящие компании не приносят государству никакого дохода, хотя государство тратит деньги на администрирование таких компаний, а их руководители пользуются благами социальной инфраструктуры – ходят в государственные больницы, отдают детей в муниципальные детские сады, и т.д.

Екатеринбург, Елена Владимирова

