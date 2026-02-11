«Нужна более жесткая изоляция от мессенджеров», – сотрудник Росгвардии высказался о серии нападений школьников с оружием

Подростков нужно лучше досматривать и изолировать от мессенджеров, чтобы они не проносили в школу оружия. Такое мнение высказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии в Екатеринбурге Иван Петров.

«Мерой профилактики [таких случаев] может быть качественный и добросовестный осмотр школьников при посещении общеобразовательных организаций. Наверное, какая-то более жесткая изоляция от мессенджеров [нужна]. Потому что за последние две недели [нападения учеников] взрывной волной прокатились по всей России. Люди смотрят и начинают повторять», – сказал Иван Петров на пресс-конференции в ТАСС. Также он отметил, что родители и педагоги должны больше работать с детьми и объяснять им, что можно делать и что нельзя.

В феврале 2026 года в российских школах было уже несколько случаев, когда ученики нападали на учителей и одноклассников с оружием. В Уфе 3 февраля подросток поджег петарду, ворвался с пластиковым автоматом в класс и выстрелил в лицо учителю. Взрослый отделался ссадиной, пострадавших не было. 4 февраля ученица в городе Кодинске Красноярского края кинулась с ножом на учительницу химии и ранила сверстницу. В тот же день в красноярской школе восьмиклассница пришла на урок с горючей смесью, подожгла одноклассников и класс, а спасающихся била молотком. В инциденте серьезно пострадали пятеро детей и учитель. 9 февраля в городе Советском Ханты-Манскийского округа подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, ножом и топором. Накануне он угрожал своим одноклассникам. Нападение удалось предотвратить, школьника успел разоружить учитель.

По данным СМИ, во всех случаях нападавшие подростки подвергались травле в школе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

