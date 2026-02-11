Уральцы стали реже нарушать закон о хранении оружия

В Екатеринбурге зарегистрировано 26,5 тысячи владельцев оружия, которые хранят около 56 тысяч единиц. Как сообщил на пресс-конференции начальник отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии в Екатеринбурге Иван Петров, ежегодно количество владельцев оружия, а также нарушений, связанных с ним, сокращается.

«В 2025 году было составлено 710 административных материалов в отношении владельцев оружия. Цифра ежегодно уменьшается, в 2024 году было 753 материала, а в 2023 году – 950. Большая часть, 692 постановления оформлено по статье 20.11 КоАП РФ, то есть связано с нарушением сроков регистрации или постановки на учет. Тут учитываются сразу три нарушения. Владелец оружия должен подать заявление о продлении разрешения не менее чем за месяц. При переезде владелец обязан в течение 14 дней переоформить разрешение на новом месте жительства. И наконец, после приобретения оружия по лицензии необходимо в течение 14 дней поставить его на учет», – сообщил Иван Петров.

По его словам, также на уральцев составлялись протоколы за неправильное хранение оружие (разрешается только в сейфе), за нарушение правил перевозки или утрату, а также за стрельбу в населенных пунктах. Всего в 2025 году у нарушителей было изъято 1400 единиц. В целом за год правоохранители провели 6,5 тысячи проверок в Екатеринбурге по местам хранения оружия и патронов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube