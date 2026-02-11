В Екатеринбурге гадалка забрала у пенсионерки 200 тысяч за снятие порчи

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших от действий гадалки, которая обманывала пенсионеров. Сейчас в отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело о крупной краже с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, в декабре 2025 года подозреваемая познакомилась на улице с пожилой женщиной. Во время беседы она убедила старушку, что на нее навели порчу, и предложила погадать у нее дома. Пенсионерка привела новую знакомую в свою квартиру. Гадалка «поколдовала» над куриным яйцом и внушила женщине, что на нее «наложено проклятье». Чтобы снять его, надо очистить дом от негативной энергии, которая копится в деньгах и ценностях. Мошенница попросила пенсионерку передать ей свои накопления, чтобы провести «обряд очищения». Таким образом, пожилая женщина лишилась порядка 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность гадалки и задержали ее. Выяснилось, что женщина живет в Красноуральске и уже имеет судимости за подобные преступления. Но ранее она получала либо штрафы, либо дела прекращались за примирением сторон.

«Следствие располагает информацией о причастности задержанной как минимум к четырем эпизодам хищений денег у пенсионеров. Предполагается, что в одном из случаев подозреваемая даже могла совершить грабеж, когда потерпевшая в последний момент отказалась отдать ей деньги», – сообщили в УМВД. Полиция просит всех, кто опознал фигурантку, обращаться в органы внутренних дел по телефонам 8(922) 105-77-19 (Уголовный розыск), 8(343) 294-14-94 (Дежурная часть УМВД по Екатеринбургу) или лично в ближайший отдел полиции.

Екатеринбург

