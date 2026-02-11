российское информационное агентство 18+

Четвероклассник выстрелил девочке в глаз на перемене

В Екатеринбурге в школе № 23 ученик 4 класса выстрелил девочке в глаз на перемене – из игрушечного пистолета пластиковой пулей. Но травмы оказались настоящими. Врачи диагностировали у ребенка ушиб глазного яблока и тканей роговицы. Сейчас проверку по факту инцидента ведет прокуратура.

«Будет установлено, какие меры были предприняты сотрудниками школы по предупреждению детского травматизма и разрешению конфликтных ситуаций между детьми. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

