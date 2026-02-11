Бывшую заведующую поликлиникой осудили за использование фальшивого диплома врача

В Североуральске вынесли приговор экс-заведующей поликлиникой. Женщина обвинялась в том, что заняла должность врача-терапевта и руководителя медучреждения на основании фальшивых документов о высшем медицинском образовании.

Как сообщили в пресс-службе суда, сначала женщина работала в ГАУЗ СО «Североуральская ЦГБ» в должности фельдшера. Однако затем она предоставила работодателю поддельный диплом о высшем медицинском образовании, а также фиктивный документ об окончании ординатуры по терапии. Ее перевели на должность участкового врача-терапевта, а позднее назначили заведующей поликлиникой. Правда, на руководящем посту она проработала недолго (занимала 0,5 ставки) и вскоре уволилась по собственному желанию.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа». По ходатайству подсудимой дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства, т.е. без проведения судебного разбирательства. Суд признал медика виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, но учел то смягчающие обстоятельства: ее исключительные положительные характеристики, наличие несовершеннолетних детей, вклад в благотворительную деятельность и то, что от ее действий никто не пострадал. Медика приговорили к ограничению свободы сроком на 2 месяца.

Североуральск, Елена Владимирова

