
Среда, 11 февраля 2026, 14:30 мск

Пенсионерка убила ударившего ее мужа после 52 лет брака

На Урале пенсионерка убила мужа, который ударил ее. Вместе они прожили 52 года. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в поселке Верхнее Дуброво. Как установило следствие, а позднее и суд, весь день 31 декабря 2025-го 74-летний муж Надежды Меньщиковой употреблял спиртное, периодически между супругами вспыхивали ссоры, и в итоге в ночь на 1 января 71-летняя женщина ударила мужчину ножом.

«Подсудимая свою вину в умышленном убийстве не признала. В ходе предварительного следствия женщина рассказала, что ссора после праздничного ужина действительно была, и муж ударил ее по лицу, но затем они помирились. По ее словам, ножевое ранение было нанесено случайно – она резала овощи к праздничному столу и, разговаривая с пьяным мужем, размахивала рукой с ножом, на который супруг и напоролся. После того как муж упал, она пыталась оказать ему помощь и вызвала экстренные службы. Однако исследовав совокупность представленных доказательств, суд пришел к выводу о наличии у подсудимой умысла на убийства на почве бытового конфликта», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Меньщикова осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ее приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат женщины обжаловал приговор, однако областная инстанция оставила его в силе.

Екатеринбург, Елена Сычева

