Диетолог рассказала, как не переесть блинов на Масленицу

На следующей неделе в России начинается масленичная неделя – время, когда хозяйки традиционно пекут главное праздничное блюдо – блины. Однако многие в этот период неконтролируемо налегают на это довольно калорийное угощение, что заметно повышает нагрузку на внутренние органы.

Как рассказала главный внештатный диетолог регионального минздрава Ирина Бородина, людям с лишним весом или обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта лучше ограничить употребление блинов. А тем, у кого есть непереносимость глютена, стоит вовсе отказаться от них.

По словам врача, блины – это самостоятельное блюдо, и не стоит совмещать его с другой едой. Если есть по 2-3 блина в день, то вреда организму не будет. Оптимальный вариант в масленичную неделю – блинный завтрак. «В среднем в 100 граммах блинов содержится 230 килокалорий, 6 граммов белка, 20 граммов углеводов и 10 граммов жира. Этих составляющих вполне достаточно человеку для начала трудового дня и того, чтобы долго оставаться активным и бодрым», – поделилась специалист.

Блины можно начинить мясом или тертой морковью с яблоком. Для тех, кто придерживается правильного питания, полезными начинками будут творог, овощи, вареное яйцо с луком, а также курица, индейка или крольчатина вместо традиционного мясного фарша.

Еще один момент, на который обращают внимание диетологи, – это алкоголь. Нельзя совмещать блины с алкогольными напитками: такой дуэт может создать большую нагрузку на желудок и печень, поэтому на следующее утро проблем со здоровьем и общим самочувствием не избежать.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube