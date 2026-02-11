В Екатеринбурге запретят парковку авто на десятке улиц

В Екатеринбурге еще на 16 участках улиц запретят парковку. Как пояснили в пресс-службе администрации города, ограничения вводят для борьбы с пробками, в целях безопасности дорожного движения, а также для качественной уборки улиц.
Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на улицах:
– Фрунзе, от Чапаева до Белинского;
– Стахановская, от Калинина до Уральских Рабочих;
– XXII Партсъезда, от улицы 40-летия Октября до Машиностроителей;
– Калинина, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового;
– Уральских Рабочих, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового;
– Народного Фронта, от Победы до переулка Никитина;
– Бакинских Комиссаров, от Коммунистической до переулка Осоавиахима;
– Токарей, от Крауля до Репина;
– Айвазовского, от Циолковского до Щорса;
– 40-летия Октября, от улицы XXII Партсъезда до Банникова;
– Завокзальной, от Армавирской до дома № 5/2 по Завокзальной;
– Прониной;
– Онежской;
– Библиотечной;
– Железнодорожников;
– на внутриквартальном проезде от Советской, 1а, до Солнечной, 29.
Новые знаки будут устанавливать в первом полугодии 2026 года.
Также в марте введут одностороннее движение на участках улиц Краснофлотцев (от Даниловской до Ползунова), Замятина, (от Ползунова до Даниловской) и Даниловской (от Замятина до Краснофлотцев).
Екатеринбург, Дарья Деменева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»