В Екатеринбурге запретят парковку авто на десятке улиц

В Екатеринбурге еще на 16 участках улиц запретят парковку. Как пояснили в пресс-службе администрации города, ограничения вводят для борьбы с пробками, в целях безопасности дорожного движения, а также для качественной уборки улиц.

Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят на улицах:

– Фрунзе, от Чапаева до Белинского;

– Стахановская, от Калинина до Уральских Рабочих;

– XXII Партсъезда, от улицы 40-летия Октября до Машиностроителей;

– Калинина, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового;

– Уральских Рабочих, от Бакинских Комиссаров до переулка Соснового;

– Народного Фронта, от Победы до переулка Никитина;

– Бакинских Комиссаров, от Коммунистической до переулка Осоавиахима;

– Токарей, от Крауля до Репина;

– Айвазовского, от Циолковского до Щорса;

– 40-летия Октября, от улицы XXII Партсъезда до Банникова;

– Завокзальной, от Армавирской до дома № 5/2 по Завокзальной;

– Прониной;

– Онежской;

– Библиотечной;

– Железнодорожников;

– на внутриквартальном проезде от Советской, 1а, до Солнечной, 29.

Новые знаки будут устанавливать в первом полугодии 2026 года.

Также в марте введут одностороннее движение на участках улиц Краснофлотцев (от Даниловской до Ползунова), Замятина, (от Ползунова до Даниловской) и Даниловской (от Замятина до Краснофлотцев).

Екатеринбург, Дарья Деменева

