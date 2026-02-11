У предприятия украли более 4 млн рублей с помощью несуществующих грузоперевозок

В Каменске-Уральском прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве, в результате которого ООО «РУСАЛ Кремний Урал» потеряло свыше 4,3 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 49-летний индивидуальный предприниматель и его сообщник, сотрудник ООО «РУСАЛ Кремний Урал», три года, с января 2022-го по март 2025-го, похищали средства организации.

В 2016 году предприятие и ИП заключили договор на оказание транспортных услуг по перевозке грузов. Затем предприниматель начал составлять акты выполненных работ с завышенным в несколько раз количеством машино-часов. Его сообщник, работающий на предприятии, подписывал эти акты у руководителя и обеспечивал перечисление заведомо завышенной платы на расчетный счет предпринимателя. Похищенные средства соучастники распределяли между собой.

Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

