На международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге поступило 10 тысяч заявок

Свыше 10 тысяч заявок получили организаторы Международного фестиваля молодежи, который состоится в Екатеринбурге в сентябре 2026 года.

«Более 10 тысяч заявок из 150 стран уже поступило на участие в международном фестивале молодежи-2026. И это всего за пять дней, друзья. Регистрация продолжается до 30 апреля», – написал глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем канале Мах.

Напомним, указ о проведении в Екатеринбурге международного фестиваля молодежи был подписан президентом РФ 30 декабря 2025 года. Девиз мероприятия – «Следуй за мечтой. Вместе с Россией». Ожидается, что в фестивале примут участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет из разных стран мира.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube