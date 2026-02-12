Свердловские трассы замело снегом

Инспекторы ГАИ Свердловской области зафиксировали на дорогах региона снежные переметы. Трассы заметает, снижается видимость.

В пресс-службе ГАИ предупреждают: переметы возникают внезапно, преимущественно на открытых участках трасс, мостах и путепроводах. В таких зонах сцепление колес с дорогой ухудшается, тормозной путь увеличивается, возрастает риск заносов и съездов в кювет.

Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить резкие маневры, обгоны и перестроения, двигаться со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube