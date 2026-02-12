российское информационное агентство 18+

Свердловские трассы замело снегом

Инспекторы ГАИ Свердловской области зафиксировали на дорогах региона снежные переметы. Трассы заметает, снижается видимость.

В пресс-службе ГАИ предупреждают: переметы возникают внезапно, преимущественно на открытых участках трасс, мостах и путепроводах. В таких зонах сцепление колес с дорогой ухудшается, тормозной путь увеличивается, возрастает риск заносов и съездов в кювет.

Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить резкие маневры, обгоны и перестроения, двигаться со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением транспортного средства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

