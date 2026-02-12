Оборот свердловских организаций в 2025 году снизился на 4,1%

По итогам 2025 года оборот организаций Свердловской области составил 12 трлн 403,8 млрд рублей, что на 4,1% ниже, чем в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Свердловскстата.

При этом предприятия отдельных сфер экономики показывают значительный рост. Так, оборот организаций в сфере производства пищевых продуктов вырос на 45,1% и составил 255 млрд 770 млн рублей, в сфере производства и распределения электроэнергии – на 25% (467 млрд 319 млн рублей), производства химических продуктов – на 24,5% (196 млрд 327 млн рублей), лекарств – на 17,7% (13 млрд 682 млн рублей). Оборот гостиниц и заведений общепита вырос на 22,4% и составил 105 млрд 757 млн рублей, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – на 23,2% (104 млрд 381 млн рублей), в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – в 1,6 раза и составил 40 млрд 439 млн рублей.

В то же время, несмотря на рост цен на товары и услуги, оборот организаций в ряде отраслей снизился. Например, в сфере добычи полезных ископаемых он упал на 6,2% и составил 179 млрд 385 млн рублей, в металлургическом производстве – на 11,5% (1 трлн 946 млрд 361 млн рублей), в производстве компьютеров и электронных изделий – на 11% (86 млрд 991 млн рублей). Сильнее всего, на 31,4%, упал оборот организаций в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства – он составил 101 млрд 304 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

