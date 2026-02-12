Пожарные спасли из горящей конюшни 10 лошадей (ФОТО)

Сегодня ночью в Сысерти на улице Свердлова загорелась конюшня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожарным удалось спасти 10 лошадей, эвакуировать из помещения три газовых баллона и ликвидировать пожар на площади 150 кв. м.
К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен мужчина без признаков жизни. Для ликвидации пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 14 человек.
Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.
Сысерть, Елена Владимирова
