Пожарные спасли из горящей конюшни 10 лошадей (ФОТО)

Сегодня ночью в Сысерти на улице Свердлова загорелась конюшня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, пожарным удалось спасти 10 лошадей, эвакуировать из помещения три газовых баллона и ликвидировать пожар на площади 150 кв. м.

К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружен мужчина без признаков жизни. Для ликвидации пожара были задействованы 4 единицы спецтехники и 14 человек.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

Сысерть, Елена Владимирова

