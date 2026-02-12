Свердловская область вошла в топ-3 регионов по титульному страхованию

В России растет спрос на титульное страхование. В первую пятерку регионов по количеству купленных полисов в декабре 2025 – январе 2026 годов вошли Москва, Московская область, Свердловская область, Ленинградская область и Башкортостан. Ключевыми покупателями титульного страхования стали клиенты в возрасте 30-39 лет, на которых теперь приходится 55% всех продаж. Такие данные приводит финансовый маркетплейс «Сравни».

В исследовании отмечается, за год структура спроса заметно изменилась: доля новостроек в продажах титульных полисов увеличилась в пять раз – с 4% до 20%, а средняя стоимость полиса в новостройках сократилась вдвое – до 10 108 рублей. На вторичном рынке средняя стоимость полиса, напротив, немного выросла – до 13 825 рублей, а доля в продажах составила 80%.

Интересно, как меняется гендерная структура рынка по регионам. В Свердловской области полисы преимущественно покупали женщины (67% против 33% у мужчин). В Москве на женщин пришлось 58% продаж, на мужчин – 42%. В Московской области доли распределились как 46% и 54% соответственно, в Республике Башкортостан – поровну, по 50%. Наиболее показательный пример – Ленинградская область, где в рассматриваемый период титульные полисы оформляли исключительно женщины (100%).

«Резкий рост доли новостроек при одновременном снижении среднего чека в ключевых регионах говорит о том, что титульное страхование перестает быть нишевым продуктом только для дорогих объектов в столичном регионе и становится стандартной частью сделки для более широкого круга покупателей. Наиболее активно страхуются покупатели в возрасте 30-39 лет: именно они чаще всего берут ипотеку, совершают первые крупные сделки с недвижимостью и более внимательно относятся к юридическим рискам. Мы ожидаем, что по мере развития рынка и роста финансовой грамотности доля титульного страхования при сделках с жильем, особенно в новостройках, будет продолжать увеличиваться», – отметил директор по развитию страхового бизнеса в финансовом маркетплейсе «Сравни» Владислав Головкин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube