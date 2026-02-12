«Почта России» назвала самые популярные у уральцев печатные СМИ

«Почта России» составила топ-5 печатных СМИ, которые распространяются в Свердловской области по подписке.

Как сообщили «Новому Дню» в отделе по внешним коммуникациям и маркетингу УФПС Свердловской области, в пятерку самых популярных изданий вошли газеты «Аргументы и факты», «Пенсионер», «1000 советов», «ЗОЖ» («Здоровый образ жизни») и «Уральский садовод».

Помимо массовых изданий, подписчики проявляют интерес к «желтой» и развлекательной прессе. Лидерами в этой категории является газета «Жизнь», «Экспресс-газета» и глянцевый журнал «Караван историй».

Анализируя данные за два года, в «Почте России» отмечают, что в 2024 году тиражи большинства изданий по подписке были выше, чем в текущем периоде 2026 года. Эта общероссийская тенденция связана с постепенной цифровизацией контента и изменением медиапотребления.

Екатеринбург, Елена Владимирова

