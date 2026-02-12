Задержана шайка карманников, обокравшая пенсионера в банке (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга задержала шайку карманников, состоящую из трех человек – двух женщин и одного мужчины. По версии правоохранителей, троица причастна к серии хищений в общественных местах и транспорте.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в минувшие выходные карманники обокрали пенсионера, который пришел в банк на улице Боровой. Злоумышленники заранее прибыли в финансовое учреждение, чтобы присмотреть возрастных посетителей, которые получают в кассе или в банкомате наличные. Заметив, что пожилой гражданин снял наличку, злоумышленники начали действовать согласно распределенным ролям. Мужчина остался ждать подельниц в машине возле банка, чтобы группа могла быстро покинуть место преступления. Женщины, находившиеся внутри, подошли к жертве. Пока одна из них отвлекала пенсионера разговорами, вторая незаметно вытащила у него из кармана кошелек. Подозреваемые спокойно покинули банк. Ущерб от их действий составил 26 тысяч рублей.

Буквально через полчаса благодаря грамотным и профессиональным действиям полиции карманников задержали, похищенный кошелек у них был изъят.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Полиция просит граждан, которые опознали подозреваемых и располагают сведениями об их противоправной деятельности, обращаться в органы внутренних дел.

Фото УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube