Свердловчане стали на 75% чаще страховать мобильные телефоны

Жители Свердловской области стали бережнее относиться к смартфонам и другим цифровым устройствам. По данным продаж в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota, во втором полугодии 2025 года уральцы застраховали на 75% смартфонов больше, чем в первом.

По итогам года Свердловская область вошла в топ-5 регионов, где зафиксирован повышенный интерес к страхованию мобильных устройств. Кроме уральцев, такие полисы активно оформляют москвичи, а также жители Краснодарского края, Башкирии и Югры. Самым дорогим застрахованным смартфоном в розничной сети оператора в Свердловской области в 2025 году стал Apple iPhone 15 Pro Max стоимостью 148 тысяч рублей.

В целом по стране в топ-3 дорогих полисов входят Apple iPhone 16 Pro Max (239 тысяч рублей), Samsung Galaxy Z Fold7 (220 тысяч рублей) и Apple iPhone 17 Pro Max (215 тысяч рублей).

Помимо смартфонов, свердловчане страхуют наушники, умные часы и портативные колонки, однако именно мобильные телефоны формируют основу сегмента – на них приходится 96% всех оформленных полисов. Самым необычным предметом страхования в стране в прошлом году стал стилус Apple для графического планшета.

Максимальный рост спроса на услугу был зафиксирован в сентябре – в этом месяце объем оформленных полисов оказался в 2,2 раза выше среднегодовых значений. Эксперты связывают это с покупкой смартфонов для детей к началу учебного года, когда страховка становится частью стандартного набора вместе с чехлом или дополнительным зарядным устройством. Большими темпами растет и спрос на защиту экрана: за год он увеличился в пять раз.

«Смартфон сегодня – это основной цифровой инструмент, которым человек пользуется каждый день. Рост интереса к защите устройств показывает, что пользователи стали более осознанно относиться к гаджетам и возможным расходам при их поломке или утрате. При этом страхование девайса все чаще воспринимается как логичное продолжение покупки, а не как дополнительная опция», – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

