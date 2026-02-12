«Ребенок вымещает накопившуюся агрессию». Детский омбудсмен о причинах шутинга в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова считает, что для предотвращения вооруженных нападений на школы необходимо уделять больше внимания детям и их общению с одноклассниками.

«Конфликты и буллинг в школе были всегда, но сейчас масштабы и последствия этого явления пугают. На самом деле, когда ребенок приходит с оружием в школу, – это крайняя степень накопившейся агрессии и нерешенных проблем. Безусловно, такой ребенок вымещает все, что у него накопилось. И очевидно, он не обращается за помощью к взрослым: или не доверяет им, или не хочет. Причины этому могут быть разные. Я считаю, что нужно видеть детей. Ребенок не может не показать свое психоэмоциональное неблагополучие. Нельзя не заметить, что ребенок грустит, и уж тем более нельзя не заметить, как с ребенком общаются его одноклассники. По понятным причинам [случаи нападения] происходят в школах. После семьи это второй социум для подростка, где он находится длительное время. Буллинг, который может начаться в стенах школы, сегодня продолжается и за ее стенами – в чатах, соцсетях. И ребенок находится в постоянном напряжении. Если еще и дома обстановка напряженная, подростка ругают за плохие оценки или поведение, то он выплескивает свою агрессию на ближний круг. Часто это сверстники или учителя», – поделилась мнением Татьяна Титова на пресс-конференции в ТАСС.

Детский омбдусмен считает, что рост количества нападений в школах связано с неумением подростков оценить значение своих действий. «Они снимают все на видео, выкладывают в соцсети. Некоторые дети неправильно понимают эти действия. В этих случаях нужно проводить беседы в классах и простым языком объяснять подросткам, что вести себя так неправильно. Это наша общая задача, а начинается все с внимательного отношения и любви к детям, чего, как мне кажется, в обществе стало меньше», – отметила Татьяна Титова.

В феврале 2026 году случилось уже несколько нападений подростков на учебные заведения. Накануне 17-летний студент устроил стрельбу в Анапском техникуме – погиб охранник, еще двое были ранены. Ранее в Уфе ученик поджег петарду и выстрелил из пластикового автомата в лицо педагогу. В Кодинске школьница бросилась с ножом на учительницу и ранила одноклассницу. В Красноярске ученица подожгла класс горючей смесью и молотком била сверстников. В городе Совесткий подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор, но его успели разоружить. По данным СМИ, у всех нападавших ранее были конфликты в школах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube