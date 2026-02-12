Мистический триллер Свердловской киностудии «Цинга» выйдет на экраны 26 февраля

С 26 февраля выходит в широкий прокат мистический триллер «Цинга» от Свердловской киностудии. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, правительства ЯНАО и кинопрокатной компании «Вольга».

Как сообщили в ДИПе, съемки прошли осенью 2024 года в Салехарде и Лабытнанги. Основная часть команды – представители Екатеринбурга, Свердловской области и Пермского края. В основе сценария, написанного режиссером Владимиром Головневым совместно с Евгением Григорьевым, – ненецкая легенда, услышанная режиссером еще в детстве.

«Заполярье, в кадре ребенок, волк, олени и еще режиссер – дебютант в игровом кино, который должен всем этим «кораблем» управлять. Трудно представить, как это вообще можно было воплотить. Я очень благодарен продюсерам за то, что они рискнули, и сегодня мы видим результат этой работы. Уверен, что ни одна другая съемочная группа, кроме команды Свердловской киностудии, не справилась бы с таким проектом», – поделился Владимир Головнев.

Главные роли исполнили Никита Ефремов, Евгения Манджиева и Дмитрий Поднозов. По сюжету молодой миссионер-послушник Федор отправляется к кочевым стойбищам оленеводов и сталкивается с миром, где древние верования остаются живой силой, а границы между реальностью и мифом постепенно стираются.

Екатеринбург, Салехард, Елена Владимирова

