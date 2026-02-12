российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 14:26 мск

Новости Екатеринбург

В Свердловской области 13 февраля ожидается сильный ветер

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, на территории региона 13 февраля ожидаются порывы ветра до 17 м/с. При этом на Среднем Урале значительно потеплеет: температура ночью -10… -15°, на крайнем севере до -20°, днем -4… -9°.

Спасатели рекомендуют прекратить все работы на открытом воздухе на высоте, не использовать пиротехнические изделия, не нарушать требования пожарной безопасности. Автомобилистам советуют не парковать машины рядом с деревьями и рекламными щитами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

