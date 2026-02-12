В Екатеринбурге реконструируют Камерный театр

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания Камерного театра (улица Пролетарская, 18). На эти цели будет выделено 93 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-службе мэрии, планируется выполнить масштабный фронт работ. В театре появится обновленная сцена и зрительный зал, кафе, просторное и светлое фойе с широкой лестницей, гардероб. Внутренние помещения будут адаптированы для маломобильных групп населения. Кроме того, будут полностью заменены сети водоснабжения и водоотведения, система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Ремонтные работы планируется начать в июле текущего года, а завершить – в конце июля 2027 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

