Суд выпустил из СИЗО адвоката Романа Качанова

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следователю в продлении ареста адвокату Роману Качанову, которого обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе суда, мера пресечения изменена на домашний арест до 15 мая 2026 года. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube