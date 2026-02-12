российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 14:27 мск

Суд выпустил из СИЗО адвоката Романа Качанова

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал следователю в продлении ареста адвокату Роману Качанову, которого обвиняют по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ «Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Как сообщили в пресс-службе суда, мера пресечения изменена на домашний арест до 15 мая 2026 года. Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

