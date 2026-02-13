Артем Жога наградил победителя кинопремии «Герои большой страны»

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога принял участие в торжественной церемонии награждения победителей кинопремии «Герои большой страны», которая состоялась 12 февраля в Москве.

Артем Жога объявил победителя в номинации «Лучший кинопроект». Статуэтку в виде золотой звезды получил сериал «Ландыши. Такая нежная любовь».

«Все проекты-победители объединены общими смыслами: любовью к Родине, единством народов, заботой о семье, доме и родной земле. Надеюсь, что эти фильмы и сериалы посмотрит молодежь, чтобы через искусство узнать ещё больше интересных историй о людях нашей страны!» – написал полпред в своем телеграм-канале.

Всего награды были вручены в 19 номинациях. Среди победителей – картины «Берлинская жара», «10 дней до весны», «На деревню дедушке», «У края бездны», «В списках не значился», «Комитет», «Группа крови».

Екатеринбург, Елена Владимирова

