
Пятница, 13 февраля 2026, 09:00 мск

Екатеринбург

Артем Жога наградил победителя кинопремии «Герои большой страны»

Фото: телеграм-канал УрФО_ИНФО

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога принял участие в торжественной церемонии награждения победителей кинопремии «Герои большой страны», которая состоялась 12 февраля в Москве.

Артем Жога объявил победителя в номинации «Лучший кинопроект». Статуэтку в виде золотой звезды получил сериал «Ландыши. Такая нежная любовь».

«Все проекты-победители объединены общими смыслами: любовью к Родине, единством народов, заботой о семье, доме и родной земле. Надеюсь, что эти фильмы и сериалы посмотрит молодежь, чтобы через искусство узнать ещё больше интересных историй о людях нашей страны!» – написал полпред в своем телеграм-канале.

Всего награды были вручены в 19 номинациях. Среди победителей – картины «Берлинская жара», «10 дней до весны», «На деревню дедушке», «У края бездны», «В списках не значился», «Комитет», «Группа крови».

Екатеринбург, Елена Владимирова

