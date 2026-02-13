На ремонт кабинетов участковых выделили более 8 млн рублей

Правительство Свердловской области выделило на ремонт помещений, в которых работают участковые уполномоченные полиции, 8 млн 90 тысяч рублей.

Как сообщается в постановлении кабмина, субсидию получат 12 муниципалитетов: Красноуфимск, Новоуральск, Богданович, Горноуральский округ, Ирбитский район, Кировград, Первоуральск, Полевской, Ревда, Сысерть, Талица, Шаля.

Размер субсидии составит от 184 тысяч рублей (Кировград) до 1 млн 400 тысяч (Горноуральский).

Екатеринбург, Елена Владимирова

