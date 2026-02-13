российское информационное агентство 18+

Пятница, 13 февраля 2026, 09:44 мск

Арестованы четверо обвиняемых по делу о вовлечении в занятия проституцией

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения четырем жителям Екатеринбурга, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ.

По версии следствия, Ольга Тарасова, Анастасия Мокрова, Александр Загвоздин, Анна Швешкеева вовлекли в занятие проституцией не менее 15 женщин. Незаконные услуги оказывались в помещении Men's lounge bar.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайства следователя удовлетворены, всем четвертым обвиняемым мера пресечения избрана в виде заключения под стражу по 9 апреля 2026 года. Постановления суда в законную силу не вступили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

