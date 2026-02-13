Банки отказались принять доверенности на операции с деньгами пропавших бойцов

Банки отказываются совершать по доверенности операции со счетами участников СВО, если бойцы числятся пропавшими без вести. Однако иногда этот отказ является неправомерным, заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как написал депутат в своем канале в мессенджере Max, в конце прошлого года он получил два обращения на эту тему от родных пропавших участников СВО из Туринска и Нижнего Тагила.

Максим Иванов начал разбираться и выяснил следующее: в соответствии с Гражданским кодексом РФ доверенность теряет свою юридическую силу, если лицо, которое ее выдало, признается судом безвестно отсутствующим. Однако в указанных случаях военнослужащие имели статус «без вести пропавшего», установленный приказом командира воинской части.

«Банк, видимо, глубоко не вникнув, просто приравнял очень разные с юридической точки зрения статусы «безвестно отсутствующего» (по решению суда) и «без вести пропавшего» (по решению в/ч). На этой неделе после длительной переписки банк согласился, что это некорректно: «Извещение от Министерства обороны РФ о том, что гражданин числится без вести пропавшим – это промежуточный документ, который не влечет прекращения действия доверенности», – рассказал Максим Иванов.

Депутат пообещал выяснить, были ли эти случаи ошибками конкретных сотрудников конкретных отделений банков, или проблема распространена более широко. Если окажется, что проблема с доверенностями не уникальна, Иванов намерен направить соответствующий запрос в Центробанк.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube