Замерзший уралец ночью вскрыл магазин «Пятерочка», поел и уснул

В Верхней Пышме осужден житель поселка Исеть Иван Койченко. Он признан виновным в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение.

Как сообщили в пресс-службе суда, инцидент произошел в марте прошлого года. Иван Койченко, будучи в состоянии опьянения, возвращался ночью домой. В деревне Коптяки около магазина «Пятерочка» мужчина осознал, что замерз, разбил стекло входной двери магазина и пробрался внутрь. В торговом зале он набрал продуктов на 974 рубля 93 копейки. Перекусив прямо на месте, злоумышленник не нашел сил покинуть помещение и уснул. Разбудили его уже сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Свои действия объяснил просто: замерз, выпил лишнего, не рассчитал силы.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 160 часов обязательных работ.

